США вновь отказали в выдаче виз ряду делегатов РФ, которые планировали участвовать в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации Ирину Тяжлову.

Она заявила, что США в очередной раз «безосновательно, в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации. Дипломат напомнила, что такой же шаг ранее предпринимали и в отношении главы российской делегации.

Россия считает это решение грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.

РФ попросила секретариат ООН пресечь практику невыдачи российским дипломатам американских виз.