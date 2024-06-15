МИД Румынии выслал российским дипломатам ноту с отказом в выдаче виз для всей делегации.

Румыния из-за войны России против Украины отказала всей российской делегации в выдаче виз на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте. Об этом сообщил российский сенатор Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в адрес России поступила нота МИД Румынии.

В документе говорится, что с учетом «российской агрессии против Украины» ни одному из членов делегации России не выдадут визу и не разрешат въезд в страну.

Сессия ПА ОБСЕ запланирована на конец июня. (корреспондент.net)