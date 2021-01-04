США оставят авианосец Nimitz на Ближнем Востоке из-за «угроз» Ирана

Атомный авианосец американских ВМС Nimitz, обеспечивавший безопасность вывода военнослужащих США из Сомали, останется на Ближнем Востоке на фоне угроз в адрес Вашингтона, поступивших из Тегерана. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.

«В связи с недавними угрозами, которые руководство Ирана адресовало президенту [Дональду] Трампу и другим представителям правительства США, я приказал приостановить планировавшуюся передислокацию авианосца Nimitz. Он теперь останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования [в которую входит Ближний Восток]», — сказал Миллер.

«Никто не должен сомневаться в решимости Соединенных Штатов Америки», — добавил он.(ТАСС)