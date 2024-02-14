Соединенные Штаты одобрили в последние месяцы самое значительное за последние 30 лет количество соглашений о поставках оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы работаем в тесном взаимодействии с Тайванем, чтобы укрепить его потенциал самообороны, реализуя новые полномочия по оказанию военной помощи и одобрив самое большое за отдельно взятый год число соглашений о поставках оружия Тайваню на протяжении 30 лет, чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — говорится в тексте вступительного слова Дженкинс, подготовленного к ее участию в слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь председатель комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) признал на слушаниях, что уже оплаченные Тайванем партии американских вооружений нередко передаются Вашингтоном с опозданием. «С 2019 года я одобрил 19 сделок на общую сумму $22 млрд для Тайваня», — сказал законодатель. По словам Маккола, в апреле 2023 года в ходе визита в Тайбэй представители тайваньской администрации задали ему вопрос, где оружие, за которое продавцу уже переведены деньги. «Хорошего ответа у меня не нашлось», — отметил конгрессмен.