Национальная разведка США рассекретила свыше 230 тыс. страниц документов, касающихся убийства лидера движения за гражданские права чернокожих американцев Мартина Лютера Кинга. Они были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации.

Часть обнародованных документов, которые были засекречены по решению суда в 1977 году, ранее не была оцифрована. Среди опубликованного — служебные записки ФБР и сводки ЦРУ.

Агентство Associated Press отмечает, что распоряжение о публикации документов выдала глава Национальной разведки Тулси Габбард, которая, в свою очередь, опиралась на изданную президентом США Дональдом Трампом директиву о прозрачности.

Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Согласно официальной версии, убийство было совершено одиночкой и не имело признаков заговора.