Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, как просит Украина. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, давал ли американский лидер Джо Байден какие-то твердые обещания, что США и НАТО не позволят войне в Украине повториться снова, Зеленский заявил: «Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать».

Помимо этого президент заявил, что Украина пока не получила гарантий и от других стран.

Как писал УНИАН, глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украине важно, чтобы большие страны-участницы Североатлантического Альянса (НАТО) организовались вокруг нее для эффективной поддержки в случае необходимости.

«Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически 5 статья НАТО, но с более жестким механизмом активации — в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь», — отметил он.

По словам Арахамии, Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании. Однако он предполагал, что эти страны присоединяться одними из последних.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что Великобритания рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но отказывается взять на себя обязательства, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Ранее также сообщалось, что Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.