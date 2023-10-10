США рассматривают возможность отправки еще одного авианосца в восточное Средиземноморье в попытке удержать региональные державы от вступления в борьбу вместе с ХАМАС.

Ожидается, что авианосец «Эйзенхауэр» прибудет в регион Ближнего Востока примерно через две недели, причем его прибытие сюда планировалось уже несколько месяцев назад. Но сейчас он заменит авианосец «Форд», обладающий ядерным потенциалом, или присоединится к нему в качестве дополнительной силы. Ожидается, что авианосец «Форд» прибудет в регион Восточного Средиземноморья в течение дня.

Отметим, что США уже отправили военно-морской флот к берегам Израиля, в состав группы USS Gerald R. Ford входят авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а также эсминцы с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) и USS Roosevelt (DDG 80). (Haaretz)