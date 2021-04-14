США начнут переброску F-35 в Европу осенью

Вооруженные силы (ВС) США начнут осенью текущего года перебрасывать свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу в рамках их постоянного размещения на континенте. Это подтвердил во вторник Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс, передает ТАСС.

«F-35 очень важен. <…> Наша диспозиция в военном плане сильна, но ей бросают вызов. И часть этого вызова представляет собой эволюция самолета пятого поколения Су-37 у россиян», — заявил Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. «Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию», — подчеркнул военачальник. Он одновременно является главой Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

Ранее Пентагон уточнял, что американские самолеты F-35 будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Кроме того, эти истребители-бомбардировщики стоят на вооружении ряда европейских партнеров США.