Армия Сербии в понедельник начала переброску броневиков на административную границу с Косово, сообщает сербская газета «Блиц».

«Военные тягачи транспортировали броневики в сторону Рашки (область на юго-западе Сербии, граничащая с Косово)«, — приводит издание сообщение своего корреспондента.

«Это служит еще одним доказательством того, что на севере Косово складывается чрезвычайная ситуация», — отмечает «Блиц».

Ситуация на севере края осложнилась накануне: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. «Это были профессионалы. Они были в масках, располагали тяжелым вооружением», — сказал он, дав понять, что Сербия имеет отношение к этому нападению. В итоге один сотрудник полиции Косово погиб, а еще один получил ранения.

Председатель скупщины (парламента Сербии) Владимир Орлич, со своей стороны, раскритиковал заявление Курти и предположил, что к эскалации напряженности стремится не Сербия, а как раз власти Косово.