В МИД КНР в пятницу подвергли критике передислокацию Индией дополнительных военных подразделений на спорный участок границы с Китаем в Гималаях.

«Увеличение военного присутствия Индии в пограничных районах не поможет успокоить там ситуацию или гарантировать мир и безопасность в этой зоне», — приводят западные СМИ слова представителя китайского МИД Мао Нин.

В то же время она подчеркнула, что Китай намерен работать с Индией с целью обеспечить стабильность в этой зоне.

Ранее стало известно, что индийское командование перебросило 10 тыс. военнослужащих на участок границы с КНР длиной в 532 км в штатах Уттаракханд и Химачал-Прадеш.