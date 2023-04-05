Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент <…> сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности посетить ее от имени США», — говорится в заявлении.

Байден также отметил, что хочет встретиться с Карлом III в будущем.

Кроме того, в ходе беседы стороны обратили внимание на прочность отношений между двумя странами.

На прошлой неделе газета The Daily Telegraph сообщила, что Байден не поедет на коронацию Карла III в мае.

В публикации говорится, что зарубежные поездки негативно сказываются на 80-летнем главе государства, поэтому администрация президента стремится свести их количество к минимуму, оставляя только самые необходимые иностранные визиты.

Вместе с тем британский депутат Боб Сили раскритиковал решение Байдена не приезжать на коронацию короля Карла III. По словам парламентария, подобные события происходят раз в жизни и американскому президенту следовало бы приехать. (ТАСС)