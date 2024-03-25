США и Япония готовят наибольшее за 60 лет обновление Договора о взаимной обороне, подписанного в 1960 году, из-за растущей угрозы Китаю. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида планируют объявить о планах реструктуризации военного командования США в Японии 10 апреля, когда Байден примет Кисиду в Белом доме.

По данным издания, союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы отреагировать на растущую угрозу Китаю.

«Это потребует от их вооруженных сил более эффективного сотрудничества и планирования, особенно в условиях такого кризиса, как конфликт на Тайване», — говорится в статье.

Бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики пояснил изданию, что есть необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Японию, поскольку именно США берут на себя главную роль в региональной обороне.

По данным Financial Times, формирование Вооруженных сил США, размещенных в Японии, может быть модернизировано. Но координация между союзниками усложнена из-за того, что вооруженные силы США в Японии (USFJ) мало изменились.

Токио давно призывает США предоставить командиру USFJ больше оперативных полномочий и заявляет, что нужна более тесная координация на местах.