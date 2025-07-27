Пентагон перенаправил $934 млн, предназначенные для модернизации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками, на некий проект, который, вероятно, включает в себя модернизацию подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

Как указывает издание, пока остается неясным, будет ли вся перераспределенная сумма потрачена на ремонт и переоборудование самолета, однако должностные лица американской администрации в частном порядке подтвердили изданию, что средства на модернизацию подаренного Катаром Boeing будут заимствованы из бюджета на обновление ядерного оружия.

По словам газеты, переоборудование катарского Boeing в президентский борт может занять от одного до двух лет.