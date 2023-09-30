Власти США и Тайваня проведут двустороннюю конференцию по сотрудничеству в сфере безопасности, обороны и военной промышленности. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, прибывшую в США делегацию Тайваня возглавляет глава отдела международного сотрудничества правящей Демократической прогрессивной партии Винсент Чжао (китайское имя Чжао Исян). Американо-тайваньская конференция по оборонной промышленности будет проходить в городе Уильямсберг (штат Вирджиния) с 1 по 3 октября.

В ходе конференции пройдут пять сессий, на которых будут обсуждаться угрозы безопасности Тайваня, политика США в отношении острова и двусторонние механизмы для диалога, возможности двустороннего сотрудничества в военно-промышленной сфере, информационные операции и кибербезопасность, а также проблемы критической инфраструктуры Тайваня, в том числе в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах. Указывается, что стороны будут обсуждать риски возникновения конфликта в Тайваньском проливе и возможности повышения обороноспособности острова.

Тайваньская делегация также планирует обсудить поставки вооружений и провести дискуссии с представителями аналитических центров США. Кроме того, у нее запланированы встречи с дипломатами 15 европейских стран, в ходе которых будет в том числе обсуждаться подготовка к выборам главы администрация Тайваня в январе 2024 года.