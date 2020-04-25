США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о  Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах. Однако Пекин выступил против такого предложения.

В результате видеоконференция была отменена в последний момент. Как отметил источник издания, переговоры могут возобновиться в ближайшем будущем, если США и Китай достигнут компромисса по этому вопросу.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

США также неоднократно обвиняли Китай в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19. В частности, госсекретарь Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Представитель МИД  Китая Хуа Чуньин в ответ заявила, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса (lenta.ru)

| 2020-04-25T11:35:16+00:00 25 апреля 2020, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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