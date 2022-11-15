Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированные ракетные удары Российской Федерации.

Бринк в Twitter назвала российские удары очередной волной жестоких нападений: «Мыслями с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве и по всей Украине».

«Мы будем продолжать поддерживать украинцев, которые месяцами оставались мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины», — отметила посол США.

Вслед за Бринк удары по Украине прокомментировал и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, как представляется, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране… Наши мысли с мужественным украинским народом, который продолжает демонстрировать стойкость и мужество в защите своего суверенитета и демократии. США и наши союзники и партнеры продолжат предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, в том числе системы ПВО. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении Салливана на сайте Белого дома.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс назвала в Twitter ракетные обстрелы ответом России за унизительный отход из Херсона. (УНИАН)