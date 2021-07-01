Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день, передает РИА Новости.

«По меньшей мере с середины 2019 и по начало 2021 годов Главное разведывательное управление Генерального штаба России, воинская часть 26165, использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределенных и анонимизированных попыток методом грубой силы получить доступ к сотням правительственных и частных объектов по всему миру», — говорится в докладе.

С очередными обвинениями в адрес хакерских группировок, связанных с ГРУ, выступили Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании.

«Эти усилия почти наверняка продолжаются до сих пор», — утверждают спецслужбы.

Целями кампании, по их данным, стали сотни американских и международных структур, включая правительственные и военные структуры в США.

Спецслужбы подчеркнули, что хотя атака имеет глобальный охват, большинство ее целей находятся в Соединенных Штатах и Европе.

Доклад подробно описывает методы действия хакеров и содержит рекомендации, как обезопасить себя от попыток взлома.