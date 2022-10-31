США и Евросоюз (ЕС) обсуждают вероятность введения экспортных рестрикций против Китая по аналогии с антироссийскими ограничительными мерами. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

По информации агентства, предложение прозвучало во время выстраивания повестки следующего торгового форума высокого уровня между США и ЕС, который состоится в начале декабря.

«Союзники сотрудничают в ограничении экспорта в Москву, и администрация Байдена изучает возможность использования некоторых из тех же методов обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай», — сказал собеседник Bloomberg.

По его информации, не все участники европейского альянса поддерживают стремления американской стороны. Некоторые страны — в том числе Германия — предложили изучить, какие товары Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала, и наложить на них санкции.