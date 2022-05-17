Представители Минфина США заявили, что на встрече министров финансов «Большой семерки» предложат странам ЕС ввести пошлины на поставки нефти из РФ в качестве более быстро реализуемой альтернативы полному эмбарго. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Минфина США, новый тарифный механизм разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта. Министры финансов и управляющие центральными банками из «Большой семерки» планируют встретиться в Брюсселе в конце этой недели.

Поскольку российская нефть уже продается со скидкой, если сравнивать с другими мировыми марками, пошлина может быть установлена на таком уровне, который компенсирует часть финансовой разницы и одновременно снизит прибыль для России. Но при этом пошлина должна быть такой, чтобы Россия зарабатывала на экспорте больше, чем тратила на производство нефти, чтобы у нее оставался стимул для поставок, уточнили министры.

Они также заявили, что власти многих западных стран хотят как можно быстрее прекратить покупать российскую нефть, но прямое эмбарго может резко и весьма значительно повысить цену на этот вид топлива. Оставив российскую нефть на рынке, можно избежать возможных скачков цен из-за европейского эмбарго, резюмировали в минфине.