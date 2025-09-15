Призывы Вашингтона к странам НАТО и G7 ввести пошлины на китайские товары нарушают правила международной торговли и не решат украинскую проблему, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

«Шаг США является типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения, которое серьезно подрывает правила международной торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных индустриальных цепочек и цепочек поставок», — сказал Линь Цзянь, комментируя сообщения о том, что США призывали страны НАТО и G7 ввести пошлины против Китая за покупку российской нефти.

Представитель МИД подчеркнул, что такое давление не поможет положить конец украинскому конфликту, отметив, что единственным верным решением является диалог.