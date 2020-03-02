Sputnik: провокации и поза Марго Симоньян

Между словами поза и позиция такая же разница, как между словами журналистика и провокация. То, чем занялись в Турции сотрудники местного бюро российского новостного агентства Sputnik, не является журналистикой. Это провокация в своем чистом виде. Иначе и не назовешь статью на сайте агентства под заголовком «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции Хатай 80 лет назад». В статье утверждается, что провинция Хатай отошла к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории. (https://zerkalo.az/zhurnalisty-sputnik-turtsiya-zaderzhany-v-ankare/).

По сути, речь шла о том, что Франция имеет какие-то права на часть нынешней территории Турции. То есть, турецкое бюро российского новостного агентства Sputnik проявило неуважение к территориальной целостности страны, в которой это СМИ функционирует. Естественно, после этого полиция Турции задержала трех журналистов данного СМИ в Анкаре и главного редактора в Стамбуле. Задержала для выяснения обстоятельств дела, для прояснения причин провокации. После чего, все они были отпущены.

Но за все время между осуществленной провокацией и освобождением тех, кто ее осуществил, буйствовала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Вначале она утверждает, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины. «Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских»,- написала Симоньян в своем Twitter.

«У моих прабабушек сейчас было бы дежа-вю»,- добавила Марго, намекнув на вымышленный «геноцид армян». И это- также конкретная провокация. Хотя бы потому, что задержанные турецкой полицией не были этническими армянами. Это были турки. Или фантазия мадам Симоньян настолько разыгралась, что она задержание турок в Турции считает «доказательством» давнего армянского мифа о «геноциде» в Османской империи?! Кроме того, работники местного бюро российского новостного агентства Sputnik были задержаны по делу. И их, в конце концов, отпустили.

Марго встала в привычную позу. Провокации — ее стихия. За это она огромные деньги из российского государственного бюджета получает. Не знаю, откуда, что и сколько получают все те, кто принялся оправдывать провокацию работников турецкого бюро агентства Sputnik, но это тоже была не позиция, а поза. Встал в нее, в частности, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Тот самый, который не скрывает своей, мягко говоря, нелюбви к Турции и Азербайджану. Тот самый, который включен в «черный список» МИД нашей страны за посещение оккупированных Арменией территорий Нагорного Карабаха.

То есть, Сатановский априори не может считаться фигурой непредвзятой и объективной в этом вопросе. Он ангажирован и предсказуем. Но тут он умудрился превзойти самого себя, озвучивая откровенную и провокационную глупость. Выгораживая свою подругу Марго и назвав ее позу позицией, причем неравнодушной, он заявил: «Но что-то подсказывает, что турецких силовиков это скорее стимулирует к максимально жестким мерам, чем наоборот. В том числе из-за фамилии главной начальницы той системы отечественного вещания, к которой журналисты принадлежали».

Никогда еще мадам Симоньян не именовали «что-то». Это я к тому, кто именно мог подсказывать или нежно нашептывать на ушко бредовые тезисы. А бредовые они потому, что до того, как сотрудники турецкого бюро российского агентства Sputnik не совершили информационную провокацию, выбрав для этого момент жесткого военно-политического противостояния между Турцией и Россией в Сирии, никого не беспокоила фамилия руководительницы этого издания. Оно было открыто и преспокойно себе работало. И оно продолжает работать дальше. Но, видимо, стоя в позе человека, поддерживающего провокаторов, как-то неудобно докапываться до истины.

Желающим же ее узреть, особенно если это представители России, я хочу кое о чем напомнить. «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком!»,- эти слова пособника Гитлера по имени Гарегин Тер-Арутюнян, более известного, как Гарегин Нжде, написаны в качестве лозунга и жизненного кредо коллектива и руководства издания «Еркрамас». Это, как указано на сайте издания, независимая общественно-политическая газета армян России, которая издается в Краснодаре с 1996 года и освещает события армянской жизни. То тесть, в РФ преспокойно функционирует СМИ, в котором открыто призывают к физическому устранению турков, возвеличивая пособника фашистов.

Напомню, что в мае 2019 года министерство иностранных дел России представило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В этом докладе говорится, что бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом. То есть, выходящее в РФ армянское СМИ цитирует того, кого осуждает МИД РФ. Но ничего этого в упор не замечают ни Марго Симоньян, ни Евгений Сатановский. Видите, как стояние в определенной позе сказывается на слуховых качествах и на способности адекватно воспринимать информацию!

И еще. Данный эпизод в очередной раз доказал совершенно конкретную, провокационную и далекую от норм журналистики, функцию новостного агентства Sputnik. Еще одним доказательством тому является то, что, армянский филиал этого российского информагентства опубликовал впечатления от поездки в Армению и оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана судьи международной категории, члена президиума Южного танцевального союза (Краснодарская краевая общественная организация, входящая в Российский танцевальный союз) Ильи Уварова.

Он приехал в Армению для участия в открытом международном чемпионате по спортивным бальным танцам, который состоится 28-29 февраля в Ереване. А Карабах он посетил в рамках международного конкурса-фестиваля по спортивным бальным танцам «Танцы без границ». То есть, армянское бюро информагентства Sputnik оказало информационную поддержку этой очевидной и очередной провокации против Азербайджана. Вот тут, конечно же, свою роль сыграла фамилия мадам Симоньян и ее взгляды. Она их, собственно, и не скрывает. Тем удивительнее то, что до сих пор в Баку вещает бюро информагентства Sputnik.