Журналисты Sputnik Турция задержаны в Анкаре

Трех журналистов Sputnik Турция задержала полиция, передает местная газета Sözcü.

29 февраля около 23.30 по бакинскому времени в квартиры трех журналистов в Анкаре пытались ворваться неизвестные, обвинив их в предательстве родины. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери. После этого турецкая полиция задержала журналистов.

По данным издания, причиной задержания является опубликованная на сайте агентства статья под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Речь идет о провинции Хатай. Отметим, что после окончания Первой мировой войны в 1918 году эта бывшая область Османской Империи оккупированная Францией была включена в состав Сирии, находящейся под управлением Франции.

В 1936 году турецкое правительство подало жалобу в Лигу наций, в которой требовало включения Хатая в состав Турции. В ноябре того же года ему был предоставлен статус автономии в составе Французской Сирии.

В 1938 году французскими властями была проведена перепись населения и по её результатам были установлены национальные квоты в представительном собрании (санжак) Хатая: 22 места для турок, девять для арабов-алавитов, пять для армян, два для арабов-суннитов, два для арабов-христиан.

Собрание было избрано летом 1938 года, а 2 сентября 1938 года оно провозгласило независимую Республику Хатай. Название было предложено Кемалем Ататюрком.

В 1939 году после всенародного референдума Хатай стал вилайетом Турции. Как видим никто никому ничего не передавал.