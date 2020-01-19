В Мексике 10 человек пропали после столкновения картелей и сил самообороны

В результате столкновения картелей с силами самообороны на западе Мексики власти обнаружили тела двух обезглавленных местных жителей, еще 10 человек пропали без вести.

Как сообщил мэр города Сирандаро в штате Герреро Грегорио Портильо, власти не могут подтвердить эту информацию, поскольку опасаются входить в населенный пункт.

По его словам, всего в муниципалитете три сотрудника полиции, еще 25 — в соседних районах, чего недостаточно для того, чтобы противостоять картелям, передает радио Formula.

Население города Сан-Рафаэля, рядом с которым начались столкновения, составляет 900 человек. Впоследствии группа боевиков в поисках конкурентов проникла в населенный пункт.

18 января стало известно, что вооруженные люди напали на муниципалитет Мадера в штате Чиуауа на севере Мексики и подожгли около 20 домов и семь автомобилей.

20 декабря 2019 года исполнительный секретариат Национальной системы общественной безопасности сообщил, что жертвами насилия в Мексике в 2019 году стали 32,6 тыс. человек. По сравнению с рекордным по уровню насилия 2018 годом, число жертв возросло почти на 3% (iz.ru)