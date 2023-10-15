Действия Израиля в ответ на нападение боевиков исламистского движения ХАМАС вышли «за рамки самообороны», заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом.

Ван отметил, что Израилю следует прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить «коллективное наказание» жителей сектора Газа. «Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права», — подчеркнул министр.

Ван также призвал Израиль и ХАМАС не предпринимать никаких действий по дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и как можно скорее сесть за стол переговоров. По его словам, Китай интенсивно общается со всеми сторонами, чтобы способствовать прекращению огня и окончанию войны.

Самым эффективным решением, которое позволит добиться мира на Ближнем Востоке, будет создание независимого палестинского государства рядом с Израилем, добавил Ван. По его мнению, «все миролюбивые и любящие справедливость страны» должны также поддержать этот вариант, за который выступает Китай.

«Историческая несправедливость, которая в отношении Палестины продолжается уже более полувека, не может продолжаться дальше», — заключил Ван. Комментарии министра стали самыми резкими официальными заявлениями Китая с начала конфликта. (moscowtimes.ru)