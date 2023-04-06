Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти раскритиковал власти КНР за обвинения Вашингтона в нарушении принципа «одного Китая» на фоне встреч американских политиков с президентом Тайваня Цай Инвэнь,передает Fox News. По его словам, он провел с ней хорошие переговоры на американской территории и Пекину не стоит указывать с кем можно встречаться, а с кем нет.

«Китай никогда не может указывать нам, что делать. Как спикер палаты представителей я собираюсь встретиться с кем угодно, с кем мы захотим встретиться, с представителем любой страны», — отметил Маккарти.

Как указал спикер палаты представителей США, Вашингтон заключил шесть «гарантий» с Тайбэем, при еще президенте Рональде Рейгане. Он также добавил, что его встреча с Цай Инвэнь «была объединяющей и двухпартийной».

«У нас здесь были республиканцы и демократы, говорящие в один голос, что нам нужно ускорить продажу оружия Тайваню», — подчеркнул Маккарти.

Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.