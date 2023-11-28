Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине до Рождества, которое в западном мире отмечается 25 декабря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о своей «уверенности и оптимистичности» по этому вопросу, однако призвал сначала помочь Израилю.

«Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение», — передает его слова Axios.

Помощь Украине Джонсон назвал «другим приоритетом». «Мы сказали, что, если Украине нужна дополнительная помощь — которая, по мнению большинства членов Конгресса, важна — мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики», — отметил Джонсон.

До этого спикер Палаты представителей неоднократно выступал за раздельное предоставление помощи Израилю и Украине и предлагал Сенату согласиться на это. Однако лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер настаивал на предоставлении единого пакета чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня, а также для финансирования погранслужбы США.

«Одна из наиболее важных задач, которые мы должны выполнить, — это разработать и принять законопроект о финансировании, чтобы гарантировать нам, а также нашим друзьям и партнерам в Украине, Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе необходимый военный потенциал для противостояния и сдерживания наших противников и конкурентов», — заявил Шумер.

Поскольку Конгресс контролируют республиканцы, а Сенат — демократы, между ними идет борьба, в том числе по вопросу помощи Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин призывал быстрее устранить внутренние разногласия и помочь Киеву. «Я могу гарантировать, что без нашей поддержки [президент РФ Владимир] Путин добьется успеха», — говорил Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал резко сократившиеся поставки боеприпасов на фоне войны в Израиле и предупреждал, что без помощи от Запада «мы будем отступать».

В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд, из которых $61,4 млрд должны были пойти на помощь Украине, $14,3 млрд — Израилю, а $13,6 млрд — на обеспечение американских границ. Однако Конгресс отказался принимать документ в таком виде. (moscowtimes.ru)