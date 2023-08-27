Спецслужбы Турции ликвидировали на севере Ирака особо опасного террориста РКК Кадри Энджу, ответственного за транспортировку террористов через сирийско-иракскую границу.

Как сообщили источники в силах безопасности, Кадри Энджу под кодовым именем «Доган» был ликвидирован в районе Гара на севере Ирака в результате спецоперации Национальной разведывательной службы Турции.

Энджу вступил в ряды террористов в 2006 году, прошел подготовку в лагере для террористов в районе Зап на севере Ирака.

В 2015-2017 годах Энджу служил в личной охране одного из главарей террористов Дурана Калкана под кодовым именем «Аббас». В 2018 году был назначен ответственным за транспортировку террористов и оружия для них через сирийско-иракскую границу.

Энджу также обеспечивал переброску террористов в районы Гара, Зап, Метина и Хафтаин на севере Ирака, которых готовили для атак на турецких военных в зоне операций Pençe.

Вместе с Энджу в районе Гара была нейтрализована группа террористов, планировавшая организацию терактов. (Агентство Анадолу)