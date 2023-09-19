Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Сирии особо опасную террористку, отвечающую за деятельность террористической организации YPG/YPJ в Мюнбиче, сообщает Агентство Анадолу.

По информации из источников безопасности, Уман Дервиш по позывным «Сара/Шервин Дерик» и ее охранники были ликвидированы в ходе спецоперации в районе Мюнбич.

Дервиш примкнула к террористической организации РКК в 1998 году. Она являлась организатором терактов, которых планировалось совершить в Турции.

Она отвечала также за атаки против военнослужащих в зонах операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».