Спецрейс бундесвера из Уханя получил отказ на посадку в Москве

Российские власти не дали разрешение на промежуточную посадку в Москве самолету бундесвера, эвакуировавшему граждан Германии из китайского Уханя. Лайнеру пришлось приземлиться в Финляндии. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 1 февраля.

«Мы имели разрешение на перелет (в воздушном пространстве РФ. — Ред.), а также нам обещали предоставить разрешение на посадку. Но ситуация получила иное развитие», — цитирует ее TACC.

По словам чиновницы, борт вылетел из КНР в ночь на 1 февраля. Российская столица отказала в посадке из-за «недостаточной пропускной способности аэропорта». В результате лайнеру пришлось сесть в Хельсинки, где была произведена дозаправка и замена экипажа. Оттуда самолет вылетит во Франкфурт-на-Майне. Крамп-Карренбауэр добавила, что намерена обсудить инцидент с МИД ФРГ.

По данным Bild, на борту A310 находятся 144 пассажира: 108 граждан Германии, 34 гражданина Китая, один болгарин и один американец.

Источник «РИА Новости» утверждает, что Россия не дает разрешений иностранным бортам, вывозящим своих граждан из Уханя, на технические посадки на своей территории.

Россия, в свою очередь, будет вывозить своих граждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая 3–4 февраля. К операции будут привлечены самолеты ВКС, в Минобороны подготовили пять бортов , которые будут сопровождать военные медики и вирусологи с необходимыми средствами диагностики и препаратами. Так вывоз россиян производится через автомобильные пункты пропуска в Приморье.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 11 тыс. случаев заражения, 259 человек скончались. В России выявлено два случая заражения: в Тюменской области и Забайкальском крае. Пациент в Забайкалье уже идет на поправку, а контактировавшие с ним люди здоровы, но в целях профилактики пока изолированы.

Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Регулярное авиасообщение между РФ и КНР приостановлено, исключение составляют рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно, все они будут приниматься в отдельном терминале аэропорта Шереметьево. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса (aif.ru)