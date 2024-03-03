Министр обороны Борис Писториус прокомментировал публикацию Кремлем телефонного разговора бундесвера. В заявлении, сделанном в воскресенье днем, Писториус подчеркнул что это «гибридная атака» со стороны России, направленная на «подрыв решимости», сообщает Bild.

Писториус заявил, что немедленно поручил провести «полное» расследование инцидента. Необходимо выяснить, были ли офицеры уполномочены говорить о содержании разговора и правильно ли они выбрали средство связи — инструмент WebEx.

Министр обороны предостерегает от «попадания на уловки России» — и рассматривает утечку в более широком контексте. Не случайно русские обнародовали запись в конце недели, которая была полна критических событий с точки зрения Кремля.

А именно: панихида по погибшему оппозиционеру Алексею Навальному в Москве и новые откровения об экс-менеджере Wirecard Яне Марсалеке. Мы не должны позволить Путину «обмануть нас», — заявил Писториус. «Бурная реакция сейчас», — это именно то, чего он хочет добиться»

Писториус назвал действия российского правительства, такие как заявление доверенного лица Путина Дмитрия Медведева о том, что Германия «готовится к войне с Россией», «хореографическими». Другими словами: целенаправленная, срежиссированная пропагандистская кампания.

Министр не хочет «спекулировать» на тему личных последствий до завершения расследования, но не исключил этого. Он ожидает отчета от Службы военной контрразведки. Он не знает точно, могли ли русские перехватить еще какие-то аудиозаписи.