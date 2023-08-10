Спецагенты ФБР застрелили жителя штата Юта при попытке задержать его за угрозы в адрес президента США Джо Байдена.

В заявлении ФБР говорится, что специальные агенты пытались вручить ордер на обыск дома Крейга Делиу Робертсона в городе Прово, расположенном к югу от Солт-Лейк-Сити.

В судебных документах утверждается, что Робертсон ссылался на «убийство президента», а также на угрозы в адрес окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

«Это подходящее время для убийства президента или двух. Сначала Джо, потом Камала», — написал он в Facebook.

Отмечается, что Робертсон был в возрасте 70-75 лет и носил полуавтоматическую винтовку типа AR-15.

Байден был проинформирован ФБР о ситуации. (Агентство Анадолу)