Спасатели в Испании вызволили 1,5 тыс. застрявших в снегу водителей

В Испании спасатели расчистили 500 дорог и вызволили 1 500 водителей, оказавшихся в ловушке из-за рекордного снегопада в субботу, передает агентство Associated Press.

В субботу в Мадриде, где выпало около 50 см снега, а также в других районах Испании было парализовано движение, ограничения сохраняются до сих пор. Из-за непогоды погибли четыре человека.

Местных жителей просят отказаться от поездок на транспорте или взять с собой цепи противоскольжения для колес, если все же придется с за руль автомобиля.

Жители Мадрида не стали падать духом, несмотря на сложные метеоусловия. В соцсетях появились видеозаписи, на которых многие горожане передвигаются по улицам на лыжах, пускают в ход сковороды для расчистки дорог и играют в снежки. (interfax.ru)