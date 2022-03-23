«Спасатели осмотрели около 46 тыс. кв. м на месте операции и обнаружили обломки самолета и фрагменты человеческой ткани», — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

Как отметил он, все найденные объекты переданы специальной комиссии. Дэн Си также указал, что поисково-спасательная операция осложнена плохими погодными условиями, а также горными условиями местности. По его словам, из-за дождей на месте операции образовались крупные массивы воды, поэтому спасателям приходится применять насосное оборудование для ее откачки.

Речевой самописец доставлен в Пекин, идет расшифровка данных. «Следователи на месте происшествия произвели осмотр самописца, внешняя поверхность прибора оказалась сильно повреждена, однако раздел памяти внешне оказался исправным. По предварительной оценке, это речевой самописец, располагавшийся в кабине экипажа (CVR)», — заявил представитель комиссии на пресс-конференции, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

«Черный ящик в тот вечер был отправлен в Пекин для расшифровки его данных специализированными ведомствами гражданской авиации. Скачивание и расшифровка данных с самописца потребуют определенного времени. Если блок внутренней памяти окажется поврежденным, то это займет более длительное время», — отметил он.

«Следователи приложат все усилия для поиска бортового самописца полетных данных (FDR) для того, чтобы получить дополнительную информацию и восстановить более полную картину происшествия», — подчеркнул представитель комиссии.