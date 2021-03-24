Созданием новых противоракет в США займутся Lockheed Martin и Northrop Grumman

Создание нового поколения систем противоракетной обороны (ПРО) в США поручено компаниям Lockheed Martin и Northrop Grumman. Об этом выборе Министерства обороны США, обнародованном во вторник, сообщило издание Defense One.

Пентагон, таким образом, отклонил заявку на участие в этих разработках компании Boeing, также претендовавшей на долю в проекте и в настоящее время задействованной в производстве нынешнего поколения противоракет. Новые системы ПРО, как заявлено, призваны защитить Соединенные Штаты от нападений с использованием ракет большой дальности, в том числе с территорий КНДР и Ирана. Будущие противоракеты заменят нынешние аналоги наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния.

Две отобранные компании, как указали в Пентагоне, будут теперь конкурировать между собой в осуществлении данных разработок, оцениваемых на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в $1,6 млрд. Победителю, как ожидается, достанется контракт на строительство около 20 новых ракет-перехватчиков в середине 2020-х годов.

«Сегодняшнее предоставление контрактов [двум компаниям] является важным шагом в модернизации нашей системы противоракетной обороны, — приводит Defense One заявление Стейси Каммингс, исполняющей обязанности заместителя помощника министра обороны по вопросам приобретения и самообеспечения. — Перехватчики следующего поколения выполняют важную роль в обеспечении безопасности нашей территории, и наша закупочная стратегия призвана обеспечить получение министерством максимума инновационных разработок, чтобы поспевать за быстро меняющимися угрозами».(ТАСС)