Межправительственная организация по развитию Восточной Африки (IGAD) направляет в Судан глав Кении, Южного Судана и Джибути для примирения враждующих глав армии и Сил быстрого реагирования, сообщили власти Кении. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что лидеры IGAD провели 16 апреля встречу в видеоформате, которая была посвящена ситуации в Судане. Представители организации призвали главнокомандующего ВС Судана Абдель Фаттаха Бурхана и главу Сил быстрого реагирования Мухаммеда Дагло «остановить войну и вернуться к переговорам».

«IGAD решил как можно скорее направить президентов Киира (Салва Киир, президент Южного Судана), президента Руто (Уильям Руто, президент Кении) и президента Гелле (президент Джибути, Исмаил Гелле) для примирения конфликтующих групп», — говорится в заявлении правительства Кении.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал командующего суданской армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана и командира Сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммеда Хамдана Дагало остановить боевые действия на территории Судана.