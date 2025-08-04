Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что он посетил на Волчанском направлении воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, передает rbc.ua.

По словам Зеленского, он обсудил с командирами ситуацию на передовой, оборону Волчанска и динамику боев. Отдельно поднимался вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.

«Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что вручил защитникам государственные награды.