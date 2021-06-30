Будем честны хотя бы сами перед собой и начнем называть все своими именами. Мы с самого момента подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе твердили о том, что Россия планирует превратить этот регион Азербайджана в большую военную базу.

Разве кто-либо сомневался в том, что российские войска планируют остаться в нагорной части Карабаха навсегда? Что эти территории теперь не наши и не армянские, они российские. Во всяком случае — в ближайшей перспективе. Пока у власти в России стоят силовики, пока руководство этой страны будет прикрывать неудачи своей социально-экономической политики внешнеполитическими успехами в виде новых завоеваний, пока российские власти не отказались от имперских амбиций, и пока не произошла смена режима, ожидать, что российские войска покинут наш Карабах — не приходится.

Естественно, руководству нашей страны виднее, что там русские затевают в Карабахе, какие планы вынашивают, над этим работают разведка, аналитические центры, экспертные службы, и не только Азербайджана. И, наверняка, готовятся какие-то контрмеры, причем в союзе с Турцией, а возможно, даже и с Европой и США. Неслучайно же на прошлой неделе в регион Южного Кавказа ЕС делегировал глав МИД трех стран – Румынии, Австрии и Литвы, и наиболее примечательное заявление прозвучало из уст министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга: «Мы должны участвовать в процессах, происходящих в этом регионе, у нас есть здесь интересы. Мы не можем предоставить Южный Кавказ другим акторам и не должны этого делать».

Визит турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана в Шушу, подписание «Шушинской декларации», его заявления о вероятном создании военной базы в Шуше, обсуждение карабахского вопроса на его встрече с Байденом, визит высокопоставленных европейцев в регион и их заявления внушают надежду, что за Азербайджан и Армению еще предстоит нешуточный бой. И не обязательно, что планам Кремля суждено будет сбыться.

Но факт пока заключается в том, что Россия пришла в Азербайджан, и отнюдь не миротворцем, хотя, будем справедливы, режим прекращения огня в основном обеспечивают. Но ради чего? Не ради же мирного сосуществования армян и азербайджанцев. Понятно, что ради своих интересов.

Согласимся, Россия единственная в мире страна, которая все еще осталась в парадигме имперской политики XIX века. Добровольно отказалась от своих колоний Британская империя, распались Османская, Австро-Венгерская, Германская империи. Одна Россия продолжает планировать завоевания по всему своему внешнему периметру, как она делала это при любой власти – царской, коммунистической, псевдодемократической. Как при Екатерине, так и при Ленине, Сталине, Брежневе, даже Ельцине, а при Путине — тем паче.

И благодаря такой политике она, по факту, снова теряет Азербайджан, как это было после убийств ни в чем неповинных людей 20 Января 1990 года и после Ходжалинской резни, к которой тоже приложила руку. Однако, несмотря на это, Азербайджан продолжил сотрудничество и дружеские взаимоотношения со своим северным соседом в надежде, что хоть теперь Россия откажется от имперских амбиций и желания подчинить себе Азербайджан. Признаем, у России есть масса способов давления на Азербайджан, чем она периодически успешно пользуется: то грозит высылкой мигрантов, то закрывает путь нашим помидорам, то устраивает руками армян провокации — ранее на линии соприкосновения, теперь уже на границе. Впрочем, перечислять можно долго, включая фактор военного превосходства.

Ввод же войск под предлогом «миротворческого контингента» был давней и голубой мечтой Москвы, и последствия этого прекрасно осознавали все мыслящие головы нашей страны. Случай, наконец, представился, и вот «российские миротворцы» расквартировались в Нагорном Карабахе якобы для того, чтобы развести азербайджанские и армянские войска, обеспечить режим прекращения огня, помочь разоружению и выводу армянских формирований с оккупированных территорий, создать условия для дальнейшего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Что же на деле? Мы уже много раз писали, и не знает об этом разве что глухой и слепой – русские сразу же повели себя в Карабахе, как в одной из российских губерний, начиная от восстановления коммуникаций, заканчивая строительством жилья, как для своего контингента, так и для армянского населения Карабаха. Ну, разумеется, не забыли и о главной своей задаче, о том, зачем вообще они сюда пришли – активно и открыто стали усиливать как личный состав введенных вооруженных сил, так и материальное и техническое его вооружение, в том числе тяжелой техникой. Естественно, об этом наше правительство прекрасно осведомлено, да и простой люд периодически созерцает передвижение войск и техники в социальных сетях.

И все это, конечно же, не может вызвать нашей благодарности «миротворцам» и не может стать укрепляющим фактором российско-азербайджанских отношений. Не говоря уже о том, что на части все еще оккупированных территорий Азербайджана повсюду развешаны рядом флаги сепаратистов и российские, их главари не разлей вода с руководством «миротворцев», о выдаче Азербайджану преступных элементов, в том числе и бомбившего Гянджу Араика, генерал Мурадов даже и не помышляет, русский язык на нашей земле объявляется государственным, а известные российские политики и даже партии открыто заявляют о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Российской Федерации. Чего уж больше-то?

Фактически, всеми своими действиями Россия сегодня совершает ту же ошибку, что и по отношению к Грузии в конце прошлого века, когда она, поддержав Абхазию и отторгнув ее от Грузии, приобрела часть, но потеряла целое. Грузия навсегда ушла из орбиты России, она сбросила крепкие имперские оковы и взяла курс на евроинтеграцию и в НАТО. Россия бесповоротно потеряла Грузию и грузин, хотя, конечно же, добрыми соседями быть они не перестанут, а вот «младшими братьями» с вечно нависшим кулаком над головой – уже никогда!

И вот сейчас Россия повторяет свою ошибку, делает все, чтобы потерять доверие азербайджанцев, впустивших их на свою землю в качестве гостей. Фактически, Россия ведет себя в Карабахе как слон в посудной лавке. Ведь Азербайджан, повторюсь, несмотря на 11-ю армию, Ходжалинский геноцид, 20 Января, продолжал оставаться другом России, в Азербайджане все еще идет настоящий бой за места в первых классах русских школ. Потому что родители хотят, чтобы и их дети читали великих русских классиков на языке оригинала, чтобы они воспитывались на сказках и поэмах Пушкина, романах Толстого и Тургенева, читали своим любимым не только Низами, Физули, Омара Хаййяма, но и стихи Ахматовой и Цветаевой, Есенина и Мандельштама.

Мы ведь помним, что, несмотря на понимание истинных мотивов России, азербайджанцы проявили верх выдержки и мудрости, не позволили никаких демаршев после подписания соглашения о прекращении огня, наоборот, некоторые даже вышли на улицы Баку с российскими флагами. Понятно, это молодежь радовалась окончанию войны, победе, капитуляции врага, ведь нынешнее поколение в массе своем аполитичное и мало знакомо с российской историей, с ее великодержавными и имперскими аппетитами и амбициями.

Но буквально с первых же дней пребывания в Карабахе Россия сделала все, чтобы азербайджанцы перестали ей доверять. «Российские миротворцы» и государство российское подбрасывают каждый день немалую пищу для размышлений. Вот одно из последних. Как пишет Haqqin.az, в ходе очередного судебного процесса в Баку над 14 членами армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступления на территории Азербайджана, обвиняемый Мкртыч Миносян в своем показании заявил, что он родом из Гюмри, в 2016-2018 годах служил в Ходжалы, а в ноябре прошлого года был вызван в военный комиссариат.

«Поздно ночью нас на автобусах привезли в Лачин. Российские миротворцы нас не проверяли, открыли нам дорогу. Автобус остановился у подножия горы. Нас разделили на отряды, после чего мы поднялись в гору. В течение десяти дней несли дежурство, и за это время не произошло ни одной перестрелки. 13 декабря нам поступил приказ спуститься с горы. Тогда нас и задержали азербайджанские солдаты. Мы сложили оружие и сдались», — сказал Миносян.

Вот вам и Юрьев день. Повторим — «Российские миротворцы нас не проверяли, открыли нам дорогу». Комментарии излишни.

Вот еще: «Пограничные войска России будут стоять на границе между Арменией и Азербайджаном, затем будет демаркация и делимитация, после чего пограничные войска Армении и Азербайджана будут стоять на границе», — заявил в интервью армянскому Общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выразив «уверенность», что российские миротворцы не покинут Карабах через 4,5 года. Он утверждает, что его «заверили в этом российские коллеги».

А ранее армянская редакция «Радио Свобода» сообщила, что официальные Ереван и Москва ведут переговоры о расширении российской военной базы в Армении, и что 27 мая на заседании армянского правительства было принято решение выделить земельный участок общей площадью около 3,5 га в Сюникской области (Зангезур) с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении пограничному управлению ФСБ России.

И здесь без комментариев… Россия нас не разочаровывает. Она старается изо всех сил, чтобы подтвердить наши предположения. Но, думается, что найдут когда-нибудь свое подтверждение и другие наши прогнозы. А Россию погубят ее имперские аппетиты и стремление к державности…