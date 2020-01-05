Советник Хаменеи: Иран готовит удар по военным объектам США

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявил в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехган.

Дехган: американцы должны получить удар, равный удару, который нанесли

«Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли», — приводит в переводе на английский его слова CNN, передает ТАСС.

«Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», — подчеркнул советник Хаменеи, указав при этом, что руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне».