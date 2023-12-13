Армия Израиля объявила о проведении операции против нескольких военных объектов и инфраструктуры сирийской армии на территории Сирии (САР). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ответ на недавние ракетные атаки, совершенные в сторону Израиля, военные самолеты и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным пунктам и объектам сирийской армии.

Кроме того, Армия Израиля также заявила о проведении удара по месту запуска ракет, принадлежащему ливанскому движению «Хезболла», на территории Ливана.