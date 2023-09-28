Совет нацбезопасности Турции провел заседание в Анкаре, в ходе которого обсуждались Украина, Сирия, Ирак и Ливия, а также будущее зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждались последние события, связанные с продолжающейся войной на Украине, и возможные шаги для активизации черноморской зерновой инициативы. Была подтверждена решимость Турции продолжать усилия по безотлагательному завершению войны путем установления справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Совбез Турции подтвердил решимость ликвидировать Рабочую партию Курдистана на территории страны.