Террористическая организация РКК объявила о полном выводе своих сил с территории Турции в соответствии с решениями, принятыми на 12-м съезде, где организация также объявила о самороспуске по призыву ее лидера Абдуллы Оджалана.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet, РКК заявила, что делает «новый шаг» в процессе отказа от вооруженной борьбы. В заявлении, опубликованном сегодня, организация подтвердила, что полностью вывела свои силы из Турции.

Накануне близкие к РКК СМИ анонсировали предстоящее обращение организации, ссылаясь на «достоверные источники» в Северном Ираке. В этих сообщениях отмечалось, что РКК планирует объявить о новом этапе реализации решений съезда и призыва Оджалана.

По данным источников, представитель руководства подконтрольной РКК структуры KCK сообщил, что заявление было сделано у подножия горы Кандиль, в районе Раперин провинции Сулеймания, где ранее проходила символическая церемония уничтожения оружия.