Социальная нагрузка предпринимателей в сфере торговли снижена в два раза

Поправки в закон «О социальном страховании» обещают понизить нагрузку по социальному налогу на индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в сфере торговли.

Начиная с 1 апреля этого года лица, сумма фиксированных взносов социального страхования ИП в сфере торговли будет рассчитываться в размере 25% от минимальной месячной заработной платы, утвержденной в размере 250 манатов, сказал # эксперт-экономист Галиб Тогрул. В результате поправок в законодательство ежемесячные социальные взносы ИП в сфере торговли сократятся двукратно – с прежних 125 манатов до 62,5 манатов по столице.

Учитывая принцип дифференциального подхода, торговцы в Баку выплачивают 100% этой суммы. Коэффициент по Гяндже и Сумгайыту составит 90%, в других городах – 80%. Применительно к единицам административно-территориального деления и районным административным центрам этот коэффициент составит 60% упомянутой суммы (62,5 манатов). В сельской местности предлагается оплачивать взнос обязательного государственного социального страхования в размере 50% от 62,5 манатов, сообщил Г. Тогрул.

Таким образом, после вступления в силу поправок в закон «О социальном страховании» ИП в сфере торговли будут оплачивать ежемесячные взносы по обязательному соцстрахованию по Баку в размере 62,5 манатов, в Сумгайыте и Гяндже – 56,25 маната, других городах – 50 манатов, административных районных центрах – 37,50 манатов, сельской местности – 31,25 манатов. Например, взнос по обязательному соцстрахованию в городе Огуз, являющемся административным центром одноименного района, составит для работающих там ИП 37,50 манатов, а в селе Буджаг этого района – 31,25 манатов, — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что упомянутые взносы занятых в сфере торговли ИП, в отличие от строительства и прочих сфер экономики, не изменятся с 1 января 2021 года. Напомним, что последние изменения в закон «О социальном страховании» дифференцируют социальную ответственность индивидуальных предпринимателей (ИП), занятых в строительном и прочих секторах применительно к двум временным отрезкам. Так, первый этап включает временной отрезок с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. Второй этап — период после 1 января 2021 года.

По предыдущим поправкам в упомянутый закон, нагрузка по взносам обязательного социального страхования в сфере торговли и строительства была самой высокой – 50% от минимальной зарплаты. Их ежемесячные взносы в Государственный фонд социальной защиты составляли 125 манатов. ИП в других сферах платили в ГФСЗ 25% от установленного зарплатного минимума, или 62,5 манатов в месяц.

После изменений они будут платить 37,5 маната. Скажем, на текущее время индивидуальные парикмахеры в Баку платят 30 манатов налогов и 62,5 маната по социальному страхованию – их общая налоговая и социальная нагрузка составляет 92,5 маната. После изменений выплаты по соцстрахованию ИП в этой сфере составят по столице 15 манатов, а общая налоговая и социальная нагрузка понизится до 45 манатов (на 47,5%).

Общая налоговая нагрузка ИП в сфере пассажирских перевозок наемными автомобилями — такси составляет 80,5 маната, где 18 манатов – налоги, а 62,5 маната взносы по соцстрахованию. В результате налоговых послаблений таксисты будут платить, соответственно, 9 манатов налогов и 30 манатов по социальному страхованию. Общая налоговая и социальная нагрузка ИП в этой сфере сократится на 51,5 % — до 39 манатов. Переходя от частного к общему, согласно проекту изменений в закон «О социальном страховании» с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года взносы по обязательному социальному страхованию в сфере строительства и торговли составят 25% (на текущий момент 50%) от минимальной заработной платы, в других областях – 15% вместо текущих 25%.