Сфера торговли – в числе наиболее динамично развивающихся в Азербайджане. Бизнесмены делают ставку по большей части не на производство, а на менее рискованные сферы услуг и торговли. Особенно большое влияние на рынок труда, стандарты обслуживания потребителей и в целом на экономику оказывают торговые сети. Недавно в ходе общественных слушаний на тему «Роль торговых сетей в рыночной экономике: возможности и перспективы» было заявлено о том, что на сегодняшний день в торговых сетях Азербайджана занято более 50 тысяч человек. Но участники отметили низкий уровень подготовки кадров в данной сфере в средних и высших учебных заведениях. В связи с этим было выдвинуто предложение, чтобы каждая торговая сеть создала собственный учебный центр.

Эксперт-экономист Рауф Гараев заявил #, что низкий уровень подготовки персонала в сфере торговли связан с рядом факторов: высокой текучестью, отсутствием мотивации и несоответствующими условиями труда.

«Работники в некоторых торговых точках трудятся порой по 12 часов в день вместо положенных 8 часов. Проводят целый день на ногах, так что иногда нет времени ни в туалет пойти, ни воды попить. И получают за свой труд весьма низкую зарплату. К тому же их штрафуют даже за мелкие нарушения. О какой мотивации и желании совершенствоваться в работе может идти речь? Людей нанимают на одну должность, а в итоге они могут быть и продавцами, и кассирами, и грузчиками. В общем, три в одном. Что это, если не эксплуатация труда? Но так как в стране сложности с трудоустройством, многие вынуждены соглашаться и на такие условия», – сказал он.

В трудовом договоре все, конечно, прописано как положено по закону, но на практике совсем другая картина. Для того чтобы в этом убедиться, не нужно каких-то особых проверок, достаточно несколько раз посетить магазин. Предприниматели уже несколько лет как освобождены от мониторингов, поэтому Трудовая инспекция может провести их только в случае жалобы. Но и тогда она не всегда действует как полагается, советуя потерпевшей стороне обращаться в суд, подчеркнул экономист.

Кроме того, по его словам, в республике практически нет специалистов, способных проводить качественные мониторинги торговли. Создание учебных центров при сетях не решит проблему, если условия труда останутся прежними.

«У торговых сетей есть реальная возможность инвестировать в обучение и мотивацию, например, отправлять сотрудников на стажировку в другие страны. В той же Турции можно научиться, как привлекать клиентов, как повышать уровень маркетинга, как обеспечивать безопасность. Сотрудники сферы торговли должны знать не только основы торговли, но и азы психологии», — сказал он.

По убеждению Гараева, важно также обратить внимание на регионы. Многие считают, что лучшие кадры сосредоточены в столице, но в регионах достаточно талантливых людей, которых просто не замечают. Там такие же способные продавцы, организаторы и управленцы, которым не хватает ни поддержки, ни возможностей для роста. Если системно развивать региональные сети, обучать и мотивировать работников, это не только усилит рынок, но и сократит миграцию в города.

Нариман Агаев, возглавляющий Центр исследований устойчивого развития, предлагает обязать торговые сети проводить обучение персонала с последующей аттестацией через государственные органы. Такой механизм, по его мнению, повысил бы заинтересованность работодателей в сохранении кадров. Он также считает, что одна из наиболее острых проблем — слабый контроль за условиями труда. Некоторые работодатели требуют приходить за час до начала смены, работать без выходных и выполнять несвойственные функции.

В свою очередь, вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что в торговле занято огромное количество людей. До 400 тысяч человек занимаются только уличной и рыночной торговлей и в основном являются частью неформального сектора. Многие работают в разных торговых точках. А все, потому что другой работы мало, крупных предприятий в стране почти не осталось. Нужно обучать молодежь менеджменту в рамках профессиональных и высших учебных заведений.

Что касается текучести кадров, то, по мнению эксперта, она обусловлена и неподготовленностью самих сотрудников, и неуважительным отношением работодателей к таким работникам. Порядка 30% объектов торговли допускают различные нарушения трудовых прав: отсутствие официального оформления, переработки и т.д. Пока персонал будет работать в режиме выживания, рассчитывать на качественное обслуживание не приходится. По словам Исмаилова, чтобы решить проблему, необходимо начать с работодателей, наказывая их за несоблюдение Трудового кодекса.