Почасовая оплата труда вновь на повестке: что движет инициаторами этой идеи и к чему приведет переход к повременным зарплатам? Четкого ответа на этот ключевой вопрос, более всего волнующий работников государственного и частного сектора, пока еще нет.

И тем не менее возможность внедрения новой системы на рынке занятости, похоже, не теряет своей актуальности, а резонансный переход от МРОТ к повременному вознаграждению за труд приближается. Так, недавнее повышение минимальной зарплаты ненадолго задвинуло тему новых подходов к зарплатному минимуму. Напомним, что ранее депутаты и профильные ведомства обещали пересмотреть фиксированный подход к минимальному порогу зарплат.

Мол, такие перспективы обещает дорожная карта этого года, основанная на отчетности Business Ready Группы Всемирного банка. В такое легко верится, поскольку в прошлом году, например, эта отчетность легла в основу аж 13-ти реализованных в нашей республике дорожных карт. При этом Минтруда и соцзащиты было поручено подготовить предложения по замене месячной МРОТ на почасовую. Новый подсчет «зарплатной минималки» и, что важно, ее повышение, значится еще и в плане действий рабочей группы по рынку труда при Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Говоря о последствиях этой модели, депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов отмечает, что предлагаемые изменения в Трудовой кодекс Азербайджана помогут местному рынку занятости выйти на новую ступень развития. Он полагает, что, закрепив почасовую систему на законодательном уровне, получится расширить горизонты возможностей для работодателей и работников. Аргументы в пользу новой системы сводятся к тому, что сейчас заработная плата в основном начисляется ежемесячно и это создает определенные сложности в сегменте временной занятости. В то же время, поясняет он, повременная зарплата – это возможность платить за труд с привязкой к фактически отработанному времени.

Похоже, пользу от такой модели получат фрилансеры, а также сотрудники многочисленных предприятий, работающих по неполной ставке. Одной из положительных сторон почасового МРОТ защитники этой идеи называют также более гибкую оплату, предполагающую вознаграждение за работу в выходные и праздничные дни. Заметим, что действующее трудовое законодательство этот момент учитывает – работа в выходные оплачивается по специально отведенной для этого системе, однако этого принципа масса работодателей не придерживается, и нет гарантий, что новый формат приведет к иному результату.

В этой связи экономист Натиг Джафарли отмечает невысокий уровень доверия к такого рода инициативам в нынешних условиях. По его словам, на местном рынке занятости главенствует государственный сектор, а сотни тысяч бюджетных работников имеют фиксированный рабочий день. Здесь важно напомнить, что минимальная зарплата представляет собой показатель, ниже которого законопослушные работодатели не платят наемному персоналу. В свою очередь экономист Пярвиз Гейдаров говорит о серьезной необходимости корректив в трудовое законодательство, аргументируя это значительными изменениями на местном рынке занятости.

«Считаю, Трудовой кодекс нуждается в поправках, поскольку этого требуют перемены на рынке труда, — поясняет он. – Время не стоит на месте, а вместе с ним меняются и условия. Например, в производство внедряются современные технологии, а в нашу повседневную жизнь входят определенные понятия, обусловленные иными условиями труда. То, что было чуждо рядовому обывателю еще 10 – 15 лет назад, сегодня становится частью нашей жизни, и все это следует учитывать в законодательстве, в том числе и набирающую силу популярность удаленной работы.

Раньше мы не сталкивались с такой практикой, однако сегодня она прочно входит в жизнь и сферу занятости. Причем, с развитием технологий расширяются возможности сотрудников и работодателей, так что действующее законодательство призвано отражать все эти новшества, в том числе и применительно к модели оплаты труда. Сейчас у нас действует модель месячной минимальной заработной платы. Устанавливаемый порог ложится в основание вознаграждения за труд в частном и государственном секторе. Однако в мировой практике применяются различные подходы, а в некоторых странах нет понятия МРОТ, зато используются более совершенные и оптимальные походы.

По мнению большинства аналитиков, новая модель может применяться одновременно со старым подходом к фиксируемой минимальной зарплате. Она может быть востребована в сегменте временных работ и фриланса.