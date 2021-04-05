Сотрудники госпогранслужбы предотвратили ввоз в Азербайджан наркотикообразных веществ

Государственная пограничная служба Азербайджана успешно продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщается на сайте ГПС, благодаря бдительности сотрудников службы в очередной раз на госгранице был предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджан наркотикообразных веществ.

3 апреля около 22:45 на служебной территории пограничной заставы погранотряда «Гёйтепе» близ села Аранлы Имишлинского района пограничники зафиксировали нарушение госграницы двумя неизвестными, следовавшими со стороны Ирана в направлении Азербайджана. Не подчинившиеся приказу пограннаряда остановиться неизвестные попытались бежать, но были задержаны.

Установлено, что задержанными являются гражданин Ирана Хамид Даргахи Гейдар оглу 1972 г.р. и гражданин Азербайджана — житель Хызинского района Хасретгулиев Эльхан Эльдар оглу 1984 г.р. При осмотре имевшегося при них свертка внутри были обнаружены и изъяты 2 кг 765 гр наркотиков (предположительно 865 гр героина и 1900 гр марихуаны).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.