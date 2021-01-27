Сотрудники Белого дома получают вакцину от коронавируса в первую очередь

Несколько сотен сотрудников Белого дома по состоянию на вечер вторника получили прививку от нового коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника в администрации президента США Джо Байдена.

По их сведениям, большинство привившихся — из числа сотрудников администрации, выполняющих свои обязанности непосредственно на территории Белого дома. Именно им, указывает телекомпания, отдается право в первоочередном порядке получить вакцину от коронавируса. При этом также уже началась вакцинация сотрудников администрации, работающих в дистанционном режиме. Источники CNN отмечают, что в ближайшие недели, как ожидается, вакцину получат все сотрудники Белого дома.

Сам президент США получил первую дозу вакцины от коронавируса 21 декабря прошлого года, а вторую — 11 января текущего года. Вице-президент Камала Харрис также привилась вакциной от коронавируса. Вторая доза препарата была введена ей во вторник.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает компания Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 425 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.