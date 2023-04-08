Сотрудники Азербайджанского Телевидения (AzTV) подверглись нападению перед посольством Ирана в Баку.

Как сообщили Report в Отделе по связям с общественностью и социальному медиа ЗАО, сотрудники AzTV прибыли к посольству, чтобы получить информацию о том, покинули ли иранские дипломаты территорию Азербайджана.

Сотрудники Азербайджанского Телевидения, желавшие уточнить информацию в целях обеспечения объективности, подверглись нападению со стороны человека, представившегося переводчиком посольства.

Напомним, что ранее четыре сотрудника посольства Ирана были объявлены официальным Баку «персонами нон грата». Этим лицам было предписано покинуть страну в течение 48 часов.