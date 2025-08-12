В Азербайджане за январь-июль этого года в результате нападения животных пострадали 27 тыс. 476 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

69,8% пострадавших (19 176 человек) были покусаны собаками. Около 40 человек получили ранения в результате нападения шакалов:

«Всем пострадавшим была сделана прививка против бешенства, они взяты под медицинское наблюдение. За аналогичный период текущего года случаев заражения бешенством среди людей не зарегистрировано».

Напомним, что последний случай нападения животных на людей произошел 10 августа в Хачмазе, когда несколько шакалов напали на жителей села и покусали 3 человек.