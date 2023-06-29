Проводящие съемки во Франции сотрудники ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) подверглись нападению.

Как сообщает Report, в связи с этим AzTV распространило заявление.

В заявлении отмечается, что сотрудники государственного телевидения подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор получили легкие телесные повреждения. Нападавшие отобрали у оператора и сломали съемочную камеру. Когда сотрудники потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

«ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» решительно осуждает инцидент, считает произошедшее не только нападением на азербайджанских журналистов, но и подавлением в целом свободы слова, свободной журналистской деятельности. Мы требуем от правоохранительных органов Франции объективного расследования инцидента, выявления и наказания лиц, совершивших вооруженное нападение на журналистов, принятия необходимых мер для возмещения ущерба», — говорится в заявлении.