Лидер главной оппозиционной партии Турции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле, когда покидал мемориальную церемонию в воскресенье.

Об этом сообщило агентство АР, пишет «Европейская правда».

Озель, который возглавляет Республиканскую народную партию (CHP), выходил из Культурного центра Ататюрка в центре города, когда к нему подошел седой мужчина и ударил его по лицу открытой ладонью.

Нападавший был задержан, сообщила прокуратура Стамбула. Сам Озель не пострадал.

Этот инцидент возобновил опасения по поводу безопасности политиков в Турции. В 2019 году предшественник Озеля на посту лидера CHP Кемаль Кылычдароглу подвергся нападению во время похорон солдата в провинции Анкара.

В Турции в последнее время усилились репрессии против оппозиции на фоне заключения оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.